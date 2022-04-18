Банки с сегодняшнего дня могут продавать россиянам наличную валюту

Центробанк с 18 апреля возобновил возможность продажи наличной валюты со стороны банков гражданам. Решение действует до 9 сентября и распространяется на валюту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля.

В Иркутске минимальный курс продажи наличного доллара на 10 утра 18 апреля составил 87,05-94,90 рубля. Минимальный курс продажи предложил банк "Приморье". В большинстве банков наличной валюты либо нет, либо лимиты ограничены.

Напомним, Банк России ограничил право банков продавать наличную валюту гражданам в марте на фоне высокой волатильности курса рубля. 8 апреля ЦБ сообщил, что снимет ограничение до сентября. Кроме того, Банк России отменил комиссию 12% на покупку валюты.