Проект «Хрустального парка» вышел в финал конкурса Urban Awards 2022

Как сообщили организаторы, в конце марта завершился этап онлайн-голосования в рамках престижной 14-й Федеральной премии Urban Awards. Жюри оценивало более 170 проектов. По итогам голосования был сформирован шорт-лист полуфиналистов, допущенных к участию в следующем этапе. Список утвержден независимым консультантом премии – компанией PwC.

В апреле определился список и финалистов по основным номинациям. Проект девелоперской группы «Хрустальный», недавно введенный в эксплуатацию квартал «Французский» микрорайона «Хрустальный парк, вышел в финал в номинации «Лучший малоэтажный комплекс России».

«Строительная отрасль в 2022 году столкнулась с серьезным вызовом, когда не действуют прежние правила игры и нужно экстренно искать новые решения. Многие оказались как будто в зазеркалье или мире, где все наоборот. Поэтому проведение премии сейчас крайне актуально. В создавшихся условиях важно, чтобы строящееся жилье не потеряло в качестве. И как показала наша экспертиза, несмотря на сложности, объекты строятся и сдаются в срок, а застройщики совершенствуют свой продукт для покупателя. В шорт-лист попали очень достойные проекты», - комментирует генеральный директор премии Urban Awards Ольга Хасанова.

В 2022 году в Urban Awards принимают участие около 100 застройщиков из более чем 30 регионов России. Некоторые из них уже не первый раз борются за знак качества премии, однако, есть и дебютанты.

Победители будут определены жюри 3 июня в Сочи в рамках Форума недвижимости «Движение».

Отметим, в начале года «Хрустальный парк» стал победителем другой престижной всероссийской премии в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка РФ: малоэтажные дома».