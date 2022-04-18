Выпускники Иркутской области поучаствуют во Всероссийском онлайн-марафоне «ЕГЭ – это про100!»

Тема первого эфира – математика и информатика. Трансляции пройдут в официальном аккаунте Рособрнадзора ВКонтакте, рассказали SIA.RU в Минобре области.

Цель программы – помочь выпускникам разобраться в заданиях ЕГЭ, понять, как эффективнее выстроить стратегию подготовки и действовать во время экзаменов, Рособрнадзор уже во второй раз запускает марафон: «ЕГЭ – это про100!».

Глава регионального ведомства Максим Парфенов сообщил, что информация о марафоне «ЕГЭ – это про100!» направлена в образовательные организации региона, а также регулярно публикуется в социальных сетях и Телеграм-канале регионального минобра.

Вся информация публикуется также на официальном канале Рособрнадзора.

Для участников видеовстреч будет доступна функция онлайн-общения. По словам организаторов, эти трансляции – не скучное зачитывание сводов правил, это диалог, в котором свои вопросы может задать любой человек. Главная цель − разъяснить каждому, как правильно подготовиться к сдаче ЕГЭ.