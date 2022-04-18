Иркутская область на третьем месте в Сибири по зарплатным ожиданиям соискателей

Служба исследований hh.ru составила рейтинг (есть у SIA.RU) регионов Сибирского федерального округа по средним зарплатным ожиданиям соискателей в марте 2022 года.

По итогам марта, зарплатные ожидания соискателей из Сибирского ФО были на уровне 42,1 тысяч рублей, в среднем. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, они выросли на 7%, в сумме это +2,7 тысяч рублей.

Если сравнить уровень ожиданий кандидатов по крупнейшим регионам Сибири, наибольшие значения зафиксированы в Красноярском крае, на уровне 45,9 тысяч рублей. На втором месте – Новосибирская область, здесь соискатели рассчитывают на зарплату в 45,2 тысячи рублей, в среднем. На третьем месте – Иркутская область, 44,1 тысяча рублей. Во все трех регионах-лидерах сумма ожидаемой зарплаты превышает средние значения по Сибирскому ФО. Наиболее скромные запросы по зарплате наблюдаются среди соискателей в Алтайском крае, на уровне 35,3 тысяч рублей.

В разрезе профсфер, на самые высокие зарплаты в Иркутской области претендуют специалисты из сферы добычи сырья (64,4 тысяча рублей), топ-менеджеры и управленцы (59,3 тыс.руб.), строители (58,7 тыс.руб.), специалисты по инсталляциям и сервису (57 тыс.руб.) и кадры из сферы закупок (54,8 тыс.руб.).

Наиболее низкие зарплатные ожидания у домашнего персонала (29,4 тыс.руб.), начинающих специалистов и студентов (37,3 тыс.руб.) и продавцов-консультантов (37,7 тыс.руб.).

Анализ динамики ожидаемых зарплат показал, что за год заметнее всего они выросли у специталистов из сферы закупок (+7,2 тыс.руб., до 54,8 тыс.руб.), у топ-менеджеров и управленцев (+6,9 до 59,3 тыс.руб.) и у кадров из направления «инсталляции и сервис» (+6,4, до 57 тыс.руб.).

Напомним, что ранее проведенное исследование hh.ru показало, что по итогам 4-го квартала 2021 года в Иркутской области уменьшилось количество соискателей, готовых пойти на снижение зарплаты ради того, чтобы сохранить работу или гарантированно трудоустроиться на новое место (28%). Доля таких кандидатов уменьшилась на 10% по сравнению с предыдущим кварталом прошлого года (по данным аналогичного опроса в третьем квартале 2021 года, на снижение зарплатных ожиданий были готовы 38%).