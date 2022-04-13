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Сберу одобрены реестры потенциальных заемщиков по программе Минсельхоза на сумму кредитов около 35 млрд рублей

Сбер заключил первые кредитные договоры по программе льготного кредитования системообразующих предприятий агропромышленного комплекса с компаниями, входящими в Агрокорпорацию «БИО-ТОН», на сумму 1,5 млрд рублей. Всего Минсельхоз одобрил банку реестры потенциальных заемщиков на сумму около 35 млрд рублей.

Программа льготного кредитования системообразующих предприятий агропромышленного комплекса реализуется Минсельхозом России в рамках Постановления Правительства № 375 от 16 марта 2022 года. По условиям программы льготные кредиты предоставляются по ставке 10% на срок до 12 месяцев. Максимальная сумма кредитов системообразующему предприятию и его дочерним обществам составляет 5 млрд рублей. Срок заключения договора по программе — до 15 декабря 2022 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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