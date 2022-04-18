Сбер выдал «Дальневосточной ипотеки» на 114,5 млрд рублей

Общая сумма выданных кредитов по «Дальневосточной ипотеке» за всё время действия программы (с конца 2019 года) составила 114,5 млрд рублей, а за первый квартал 2022 года — 24,6 млрд рублей, что почти в три раза больше, чем за первый квартал прошлого года.

Всего 28,9 тыс. семей взяли «Дальневосточную ипотеку» в Сбербанке. По данным аналитиков сервиса Домклик, чаще всего программой «Дальневосточная ипотека» пользуются семьи с одним ребёнком: за всё время её действия такой возможностью воспользовалось 12,4 тыс. семей. Общая сумма кредитов составила 48,7 млрд рублей. На втором месте ¾ семьи с двумя детьми: таким семьям выдано 6,9 тыс. ипотечных кредитов на сумму 25,7 млрд рублей. На семьи с тремя детьми пришлось 1,1 тыс. выдач на сумму 4,2 млрд рублей.

«Дальневосточная ипотека» наиболее популярна во Владивостоке (общий объём выдач с начала действия программы составил 29,1 млрд рублей), Якутске (выдано кредитов на сумму 28,2 млрд руб.), Хабаровске (выдано кредитов на сумму 14,5 млрд рублей).

При этом «Дальневосточная ипотека» от Сбера — уникальный продукт на рынке, в рамках которого впервые стало возможно индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на льготных условиях кредитования. За всё время действия программы 3,1 тыс. семей воспользовались возможностью взять «Дальневосточную ипотеку» на ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) на общую сумму 14,4 млрд руб. При этом в первом квартале 2022 года Сбербанк выдал по «Дальневосточной ипотеке» кредитов на ИЖС на сумму три миллиарда руб., что более чем в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Льготный кредит по программе «Дальневосточная ипотека» могут получить семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 36 лет, либо граждане до 36 лет, не состоящие в браке и имеющие ребёнка, возраст которого не превышает 19 лет. Ставка в Сбербанке по «Дальневосточной ипотеке» составляет от 1,7% годовых. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей, первоначальный взнос — от 15%.

Сбер, как социально ответственный банк, поддерживающий граждан, ранее расширил программу «Дальневосточная ипотека» на вторичное жильё: распространил льготные условия на покупку жилья на вторичном рынке в моногородах, находящихся на территории Дальневосточного федерального округа. В октябре 2021 года стартовала акция, по которой можно было оформить «Дальневосточную ипотеку» по льготной ставке от 0,1%, она была продлена до 8 марта 2022 года.

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