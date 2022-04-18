Сбер отмечает 20% рост спроса на аккредитивы среди предпринимателей на территории Байкальского банка

230 аккредитивов было открыто предпринимателям на территории Байкальского банка в текущем году. Это на 20% выше, чем в первом квартале 2021 года.

Аккредитив - расчетный инструмент, работающий по унифицированным правилам, который может быть встроен в сделку на любом этапе и не требует дополнительных визитов в банк.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Чаще всего наши клиенты используют аккредитивы в сделках с недвижимостью – это более 50% от общего количества оформленных аккредитивов, еще 15% – это сделки по приобретению автомобилей и оборудования. Оформить аккредитив можно как в офисе банка, так и подать заявку онлайн, воспользовавшись интернет-банком СберБизнес».

Подробная информация о продукте, тарифах и порядке оформления размещена на сайте банка.