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Как установить мобильные приложения Сбера?

Из-за введённых санкций мобильные приложения банка на платформе Android недоступны для скачивания и обновлений в магазине Google Play. Речь идёт о приложениях СберБанк Онлайн, СберБизнес, Сбербанк Инвестор, СберИнвестор X, СберИнкассация.

– Все ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет. Мы рекомендуем клиентам не удалять установленные приложения банка, – говорится в сообщении банка.

Новые пользователи или клиенты, которые по какой-либо причине удалили приложения Сбера с Android-устройств, могут скачать их по ссылкам:

Обращаем внимание, что необходимо проявлять бдительность и устанавливать приложения Сбера только по этим ссылкам на официальном сайте банка.

Для проведения необходимых банковских операций можно также использовать веб-версию СберБанк Онлайн, которая адаптирована для использования на мобильных устройствах, а также веб-версию СберБизнес.

Системы и инфраструктура Сбера работают в штатном режиме, средства клиентов находятся в безопасности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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