МТС начала обслуживать клиентов в салонах с помощью биометрических технологий VisionLabs

«МТС» объявляет о запуске в салонах МТС технологии компьютерного зрения VisionLabs для обслуживания клиентов без предъявления удостоверения личности. Биометрическая аутентификация по лицам, которая внедрена в российском сотовом ритейле впервые, повысит безопасность обслуживания, сделает его быстрее и удобнее, рассказали SIA.RU в компании.

В основе нового сервиса задействована платформа компьютерного зрения LUNA, разработанная VisionLabs. Для подтверждения личности клиенту достаточно посмотреть в web-камеру в салоне МТС. Система фиксирует лицо, выбирает лучший кадр и извлекает из изображения биометрический шаблон, после чего сравнивает его с имеющейся базой данных. Если совпадение найдено, операция будет одобрена.

Чтобы пользоваться беспаспортным обслуживанием, абонент после предоставления своего письменного согласия должен сфотографироваться в салоне МТС – занести цифровой «слепок» своего лица в Платформу биометрической идентификации МТС. После этого клиент без предъявления документа, удостоверяющего личность, может безопасно и быстро воспользоваться всеми доступными сервисами: менять номер, SIM-карту, тарифные планы, подключать и отключать услуги, проводить другие операции.

«МТС обладает сильными компетенциями в сфере искусственного интеллекта, внедряя перспективные технологии и коммерческие решения в сфере биометрии и видеоаналитики. Запуск платформы компьютерного зрения в нашей рознице – ещё один шаг для обеспечения комфортной, безопасной и бесшовной идентификации клиентов в рамках экосистемных сервисов МТС. Уже сейчас это позволит экономить время наших клиентов, а в дальнейшем – реализовать возможность удаленного обслуживания из любой точки мира», — отметила первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

«У VisionLabs накоплена большая экспертиза по внедрению инноваций в бизнес-процессы заказчиков. Мы реализовали целый ряд проектов с обслуживанием клиентов по биометрии в ритейле, а также финансовой, транспортной, промышленной отраслях. Подобные решения уже не раз доказывали свою эффективность: они помогают повысить клиентскую лояльность и вывести обслуживание на принципиально новый уровень. Сейчас один из главных запросов рынка – обеспечить наиболее простой и понятный процесс получения услуг, при этом не теряя в их качестве и безопасности. Внедрение технологий компьютерного зрения позволяет это реализовать и повысить удовлетворенность клиентов», — добавил генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков.