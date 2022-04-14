Россияне стали больше интересоваться залоговыми активами

Сбер продолжает развивать площадку по продаже активов Портал DA и подводит итоги работы сервиса в I квартале 2022 года. В этот период число покупателей на площадке увеличилось вдвое по сравнению с I кварталом 2021 года — до 70 тыс., продавцов — на 60%, до 2,1 тыс. Сегодня на Портале DA реализуется недвижимость, автомобили, производственные предприятия и другие активы на сумму более 312 млрд рублей.

Всего на Портале DA в I квартале 2022 года было продано активов на общую сумму 1,9 млрд рублей, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года. Количество сделок за год выросло на 30%, однако средний чек снизился вдвое — до 7,7 млн рублей. Данный тренд объясняется тем, что основной прирост сделок пришёлся на розничных клиентов, которые интересуются покупкой автомобилей, жилья в регионах и оборудования со средним чеком ниже, чем у коммерческой недвижимости или готового бизнеса.

Евгений Акимов, начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка:

«Портал DA стал полноценным маркетплейсом для покупки жилья или автомобиля: в прошлом году мы подключили к нему электронную торговую площадку Сбер А, за счёт чего существенно увеличили предложение. На Портале DA также представлены лизинговые компании и автосалоны, у которых пользователь может приобрести актив напрямую и без обременений».