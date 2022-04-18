Производители картона сократят производство на 25% из-за снижения спроса

Ни одно предприятие не остановило работу.

Спрос на российский тарный картон, который используется для производства упаковки крупногабаритных грузов, с конца февраля упал на 25–30%, или на 112–134 тыс. т в месяц. Об этом РБК рассказал Андрей Гурьянов, гендиректор Лиги переработчиков макулатуры. Рынок тарного картона в 2021 году вырос на 6%, до 5,39 млн т, из них на экспорт отправляли 23%, оценивал ранее «Центр системных решений».

По словам Гурьянова, в условиях снижения спроса крупнейшие производители картона приняли решение сократить его выпуск в 2022 году на 25%. «Попытки привлечь дополнительные заказы путем резкого снижения цен стали бы худшим решением, демпинг сам по себе неспособен породить дополнительный спрос и только разрушит отрасль», — объясняет он. Производители пытаются удержать цены на уровне февраля — от 51 тыс. до 68 тыс. руб. за тонну (без НДС) — в зависимости от типа тарного картона.

В пресс-службе Минпромторга уточнили, что отдельные производители такого картона замедлили темпы производства, но ни одно предприятие не остановило работу.

Основной покупатель российского тарного картона за рубежом — Китай, на который приходится более 50% экспорта. Кроме того, картон поставлялся в Сенегал, Гватемалу, Эквадор, Узбекистан, Украину, Литву, Италию, Германию, Филиппины, Турцию, Латвию, Вьетнам, Бельгию, говорится в обзоре рынка Объединенной бумажной компании за 2021 год.

80% экспорта занимает тарный картон из целлюлозы, 20% приходится на картон из макулатуры. В экспорте картона из целлюлозы страны Европы занимали 20% (200 тыс. т в год). На Украину поставлялось 4% картона из макулатуры (8 тыс. т в год), в Литву — 3% (6 тыс. т в год). По словам Кондратьева, основными российскими экспортерами такого картона являются группа «Илим» Захара Смушкина и партнеров и Архангельский ЦБК. РБК направил запросы в эти компании, а также представителю еще одного крупного производителя упаковочного картона в России — SFT Group.

После начала военной спецоперации России на Украине в феврале 2022 года поставки в эту страну и Западную Европу прекратились, говорит коммерческий директор направления «тарный картон и макулатура» компании «Объединенные бумажные фабрики» (занимает четвертое место среди российских производителей тарного картона) Жан Кудайбергенов. Причиной послужило не только начало военных действий, но и нарушение логистических цепочек в Европе из-за санкций. Российским судам запретили заходить в порты ЕС, а российскими и белорусским автоперевозчикам — работать в Европе.