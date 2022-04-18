Одну из лучших кредитных карт России теперь можно оформить в офисах АТБ в Омске

15 апреля 2022 года в Омске откроются сразу пять офисов Азиатско-Тихоокеанского банка. На первом этапе их работы для клиентов будут доступны вклады, дебетовые и кредитные карты. В дальнейшем банк увеличит перечень услуг.

Сейчас в банке действуют пять предложений по вкладам и накопительным счетам с максимальной процентной ставкой до 21% годовых. По каждому из депозитов предусмотрены привлекательные условия по сумме, срокам и условиям накопления.

Для тех, кто ищет выгодную кредитную карту с повышенным лимитом и длинным льготным периодом, в банке будет доступно оформление «Универсальной» карты, которая неоднократно признавалась аналитическими сервисами одной из лучших карт на рынке.

В настоящее время по карте «Универсальная» предусмотрен повышенный кредитный лимит до 500 тысяч рублей, льготный период – 120 дней, а также кэшбэк на покупки – до 10% годовых.

Кроме того, владельцам «Универсальной» карты доступны различные акции и скидки от партнеров банка, а также программы лояльности и сезонные конкурсы.

Также в банке доступно оформление дебетовых карт.

«АТБ 2.0 МИР» – флагманская карта с улучшенными условиями обслуживания и программами лояльности. С этой картой можно получить кэшбэк 7% за покупки в выбранной категории и 1% на все остальные покупки. Держатели карты автоматически подключаются к программе лояльности «Мир» и становятся участниками бонусной программы АТБ «Стандарт бонус».

«Особый статус» – социальная карта МИР для физических лиц с документом, подтверждающим право на получение пенсии или социальных пособий, а также для всех клиентов от 50 лет и старше. При ежемесячном перечислении пенсии, пособий или заработной платы на карту начисляются до 4% годовых. Также предусмотрен кэшбэк 5% от суммы покупок в аптеках, но не более 500 рублей в месяц.

Новые офисы Азиатско-Тихоокеанского банка в Омске открыты на базе Квантмобайл банка, который в настоящий момент проходит процесс присоединения к АТБ. Они расположены по следующим адресам:

Проспект Карла Маркса, дом 45

Проспект Мира, дом 4

Улица 10 лет Октября, дом 105

Улица 70 лет Октября, дом 10

Улица Лукашевича, дом 6, корпус 1

График работы: понедельник-пятница с 09:00 до 18:00, суббота и воскресенье – выходные дни. С 14 июня 2022 года по будням офисы будут работать до 19:00.

Получить дополнительную информацию можно по телефону 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).