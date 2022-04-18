1,3 млрд рублей вложили клиента Сбера в пенсионные продукты через мобильное приложение

Более 43 тыс. россиян открыли индивидуальный пенсионный план (ИПП) от СберНПФ в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Эти клиенты вложили в инструмент для долгосрочных накоплений порядка 1,3 млрд рублей. Такие результаты получил СберНПФ спустя два года, как появилась возможность оформлять ИПП в СберБанк Онлайн.

Сейчас открыть ИПП клиенты могут в СберБанк Онлайн, на сайте фонда, в отделениях Сбера и СберНПФ. При этом клиенты на цифровой площадке не только оформляют программу, но и активно используют её для пополнения пенсионного счёта. Если в 2020-2021 годах средний первоначальный взнос на ИПП на цифровой площадке составлял 5,6 тыс. рублей, а средний текущий взнос — 2,8 тыс. рублей, то в период с марта 2021-го по март 2022 года эти показатели выросли до 11 тыс. рублей и 3,2 тыс. рублей соответственно.

Интерес к формированию накоплений на пенсию через СберБанк Онлайн стабильно растёт. Если в феврале 2022 года в этом канале было заключено 1800 новых договоров ИПП, то в марте — уже 2355. Около половины клиентов вносят деньги на ИПП ежемесячно.

Интересно, что активнее всего о своей будущей пенсии заботятся россияне в возрасте 35–44 лет — в 2021-2022 годах их доля составила 41% от общего числа людей, заключивших новые договоры ИПП. Больше внимания своей будущей пенсии стали уделять 45–54-летние граждане: их доля выросла с 23% до 27%.

Александр Зарецкий, генеральный директор СберНПФ:

«В общей сложности на цифровых площадках Сбера сейчас заключено более 70 тыс. договоров ИПП, около 66 тыс. из них находится на стадии накопления. Онлайн-каналы становятся всё более популярными благодаря их удобству, скорости и простоте оформления пенсионных планов. Повышению интереса к программе способствует ещё один сервис, доступный в приложении, -– "Пенсионная витрина". С помощью неё можно узнать размер своей пенсии от государства по состоянию на данный момент и, соответственно, сделать выводы о необходимом размере самостоятельных накоплений».