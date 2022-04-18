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Газпромбанк снизил ставки по кредиту наличными сразу на 3 п.п.

Газпромбанк второй раз за неделю улучшает условия по розничным кредитам. С 15 апреля ставки по кредиту наличными снижены сразу на 3 п.п. на все суммы.

Ставки составляют от 13,9% до 21,9% годовых при наличии полиса личного страхования заемщика в рамках кредитного договора и зависят от суммы и способа оформления кредита. Зарплатным клиентам* и сотрудникам бюджетных организаций ставки могут быть снижены на 1 п.п. и на 0,4 п.п. соответственно.

Кредит наличными в Газпромбанке можно оформить на сумму от 100 000 до 5 000 000 рублей на срок до 7 лет. Подача заявки доступна как на сайте или в мобильном приложении Газпромбанка, так и в офисе Банка. Для оформления сумм до 5 000 000 рублей заемщикам, зарегистрированным на портале Госуслуг, нужен только паспорт. В некоторых городах возможно получение кредита, не выходя из дома. При одобрении кредита, представитель Банка доставит карту Газпромбанка с зачисленной на нее суммой.

Подробнее с условиями получения кредита наличными и тарифами можно ознакомиться здесь.

* Клиенты, которые получают заработную плату на банковские карты и счета Банка ГПБ (АО).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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