Газпромбанк и ГК БТС-МОСТ выступили с инициативой финансирования и создания автомобильной дороги «Северный обход города Перми»

Газпромбанк, реализующий стратегию создания инфраструктурного #МЕГАИГРОКА, совместно с Группой компаний Бамтоннельстрой-Мост (ГК БТС-МОСТ) подал частную концессионную инициативу в Правительство Пермского края об участии в проекте по строительству автомобильной дороги «Северный обход г. Перми». Концессионером в проекте выступает совместная компания Банка и АО «БТС-МОСТ» (входит в ГК БТС-МОСТ) – ООО «ИФР-СОП». Ранее, в феврале 2022 года Газпромбанк заключил соглашение о сотрудничестве по данному проекту с Правительством Пермского края и АО «БТС-МОСТ».

Согласно инициативе, речь идет о строительстве и последующей платной эксплуатации дороги протяженностью 30,7 км в обход г. Перми с северной стороны, которая будет состоять из четырех полос – по две в каждом направлении, и шести транспортных развязок. Проект также включает строительство нового моста через р. Кама протяженностью 2,1 км.

«Северный обход г. Перми» – важный проект для Пермского края, его реализация позволит соединить Западный, Южный и Восточный дорожные обходы в единый кольцевой маршрут, снизив нагрузку на существующие обходы и действующие мосты через р. Кама, что ускорит развитие промышленных узлов Пермского края. В перспективе обход станет частью «Северного широтного коридора», являющегося частью Федерального маршрута «Северо-Запад – Сибирь».

Инвестиционным партнером по проекту выступает компания InfraOne, которая является одним из лидеров российского рынка финансирования в инфраструктуру, включая ГЧП и концессии. Под ее управлением находятся как собственные, так и партнерские инвестиционные проекты в различных инфраструктурных сферах: информационные технологии, телекоммуникации, транспорт, социальная инфраструктура и прочие.

«Северный обход г. Перми является одним из ключевых транспортных проектов на Урале. Мы уверены, что Газпромбанк совместно с партнерами сможет предложить самое эффективное решение и позволит региону получить качественный инфраструктурный объект на взаимовыгодных условиях», – отметил Первый Вице-Президент – начальник Департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Газпромбанка Павел Бруссер.

«У нас богатый опыт реализации масштабных инфраструктурных проектов на территории всей страны. Мы заинтересованы в развитии транспортной инфраструктуры и повышении комфорта жителей и гостей Пермского края. Безусловно, строительство Северного обхода поспособствует не только развитию прилегающих территорий, но и существенно повысит безопасность дорожного движения, комфорт и скорость перемещения на заданных маршрутах», – подчеркнул член Совета директоров, заместитель генерального директора по перспективному развитию АО «БТС-МОСТ» Виталий Шишмарев.

«Проект является очень значимым с социально-экономической точки зрения, так как развитие автодорожной инфраструктуры всегда дает существенный импульс развитию региона», – отметил Управляющий директор компании InfraOne Карен Аракелян.

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Справочно:

Газпромбанк является лидером в финансировании создания автомобильных дорог на принципах государственно-частного партнерства. В настоящее время Банком реализуются и прорабатываются проекты автодорожной инфраструктуры общей стоимостью более чем 1,3 трлн рублей.

Группа компаний Бамтоннельстрой-Мост — один из ведущих российских строительных холдингов, специализирующийся на создании объектов транспортной инфраструктуры на всей территории России. Компания специализируется на строительстве и реконструкции железных и автомобильных дорог, больших и малых мостов, тоннелей, портов и причалов, гидротехнических сооружений, взлетно-посадочных полос. За 47-летнюю историю компании было построено и введено в эксплуатацию более 2 500 инфраструктурных объектов по всей стране