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Новикомбанк предложил льготную ипотеку на новостройки по ставке 11,5%

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, установил ставку по льготной ипотеке ниже ориентира, определенного Правительством РФ. В рамках программы «Первичный рынок» банк предоставляет своим клиентам кредиты на покупку жилья в новостройках по ставке 11,5% годовых.

В программе Новикомбанка «Первичный рынок» могут участвовать работники организаций–стратегических партнеров банка, а также держатели социально-платежных карт работника Госкорпорации Ростех. Получить льготную ипотеку могут заемщики, приобретающие квартиру в новостройках при сумме кредита до 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для других регионов страны кредит не должен превышать 6 млн рублей.

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«С 1 апреля по условиям льготной программы господдержки ставка по ипотеке на квартиры в новостройках составляет 12% годовых. Мы предлагаем своим клиентам – сотрудникам Ростеха и предприятий, входящих в Госкорпорацию, – 11,5% годовых. На сегодняшний день это одно из самых выгодных предложений на рынке, - отметил заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус, - Программы ипотечного кредитования Новикомбанка соответствуют государственной политике по повышению доступности жилья и жилищной программе Ростеха. Предоставление клиентам максимально выгодных условий по ипотеке – одно из основных направлений социальной стратегии банка».

Новикомбанк также предоставляет своим клиентам возможность оформить кредиты по программе «Семейная ипотека» по ставке от 4% годовых.

Социально-платежная карта – эксклюзивный продукт, разработанный специалистами Новикомбанка и Ростеха. Она совмещает функционал банковской карты и предоставляет держателям набор бонусов и привилегий, включая особые условия кредитования.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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