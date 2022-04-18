РЕАЛИСТ БАНК запустил оплату товаров и услуг с помощью QR кодов

РЕАЛИСТ БАНК сделал доступной оплату товаров и услуг с помощью QR кодов.

– Операция оплаты доступна из мобильного приложения Банка и с помощью приложения СБПэй. Нет необходимости «привязывать» к приложению банковские карты: оплата происходит с Вашего счета в режиме реального времени, – говорится в сообщении банка.

Установить приложение СБПэй можно на смартфоны с операционной системой Android версии не ниже 6.0 и iOS, начиная с 13 версии. Найти Приложение в своем магазине легко – наберите в поиске «СБПэй» и совершите установку. На главном экране Вы увидите кнопку АО «РЕАЛИСТ БАНК».