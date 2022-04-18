«Вкусная пятница»: фермеры представят свою продукцию в отделениях Россельхозбанка

В день отделения Россельхозбанка принимают порядка 100 тысяч посетителей. РСХБ решил вовлечь их в «круг добра» поддержки отечественных аграриев и запускает всероссийскую инициативу «Вкусная пятница». Банк делает шаг навстречу КФХ: теперь фермеры могут по пятницам бесплатно представлять свою продукцию широкой аудитории. Клиенты будут одновременно помогать АПК и участвовать в формировании традиции потребления качественной и здоровой продукции.

Реализация проекта «Вкусная пятница» начнётся с отделений Россельхозбанка и будет проходить в офисах региональных филиалов до июля.

К «кругу добра» могут присоединиться и корпоративные клиенты РСХБ, которые разделяют уважение банка к фермерскому движению. Всё, что требуется, – сообщить банку время и место для мероприятия. Всю организацию РСХБ берёт на себя. Требование лишь одно: на площадке должен быть обеспечен высокий поток людей. Предложение войти в инициативу действует и для неравнодушных государственных органов – порядок действий тот же.

Для этого надо оставить заявку по ссылке https://svoe-rodnoe.ru/more/feedback, где в графе «Причина обращения» выбрать из выпадающего списка пункт «Заказать мероприятие «Вкусная пятница»». Аграриям, желающим поучаствовать в мероприятии, надо воспользоваться той же ссылкой, однако из меню выбрать «Стать фермером «Вкусной пятницы»».

Для того, чтобы познакомить россиян с максимально широким ассортиментом продукции, фермеры будут меняться. Таким образом, «Вкусная пятница» предоставляет шанс попробовать и приобрести продукты в традиционном, «очном» формате, познакомиться с производителем, задать все интересующие вопросы: какие удобрения были использованы, какого сорта семена и т.д.

Эту же продукцию можно приобрести и онлайн через приложение Своё Родное. Там собрано более 50 тысяч предложений от фермеров из самых разных регионов страны. Продукцию можно приобрести в несколько кликов и при желании заказать домой. Фермеры от Калининграда до Владивостока предлагают на платформе не только привычные продукты, но и редкие деликатесы вроде морского гребешка.

Также через платформу Своё За городом можно договориться об экскурсии на ферму, посетить гастрономические мастер-классы и забронировать отдых в лучших гостевых домах.