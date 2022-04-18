РСХБ выдал Мираторгу 5 млрд рублей по программе льготного кредитования системообразующих предприятий АПК

Получателем кредита в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.03.2022 № 375 стал клиент Брянского регионального филиала ООО «Свинокомплекс Пристенский». Предприятие является крупнейшим производителем свинины в России и входит в состав Агропромышленного холдинга «Мираторг».

АПХ «Мираторг» занял первое место в рейтинге крупнейших производителей свинины в Российской Федерации по итогам 2021 года согласно рейтингу Национального союза свиноводов. Предприятие произвело 555,2 тыс. тонн свинины (в живом весе), что составило 11,2% рынка.

Россельхозбанк первым подписал соглашение с Министерством сельского хозяйства по программе льготного кредитования системообразующих предприятий. По оценке банка, реализация новой программы станет значимым вкладом в укрепление продовольственной безопасности страны.

В соответствии с условиями программы крупные предприятия могут получить кредит до 5 млрд рублей на осуществление операционной деятельности по ставке 10% годовых.

Заёмщиками могут быть системообразующие организации и/или их дочерние организации из перечня, утверждённого Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики.

Кредит предоставляется на срок не более 12 месяцев и может быть направлен, например, на приобретение ГСМ, минеральных удобрений, сельскохозяйственного сырья для последующей переработки и др.