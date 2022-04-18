Солид Банк предлагает зафиксировать доходность по вкладу «Щедрая ставка» до снижения процента

11 апреля 2022 ключевая ставка Банка России была снижена с 20% до 17% годовых, при этом Банк России видит возможность и для дальнейшего снижения ключевой, поэтому в Солид Банке рекомендуют зафиксировать ставку по вкладу сейчас.

В начале апреля 2022 года в АО «Солид Банк» был запущен новый вклад «Щедрая ставка» - с очень привлекательной доходностью до 18% годовых! Особенностью вклада является то, что ставки по нему фиксированы договором банковского вклада, что означает, что ставка по действующему договору не поменяется при изменении ключевой ставки Банка России.

Как известно, ключевая ставка снизилась в этот понедельник на 3 процента. Как только ключевая ставка Банка России снизится ещё, банки будут вынуждены снизить ставки по депозитам. Специалисты отмечают, что в такой ситуации, лучше обратить внимание на вклады, по которым ставка фиксируется в договоре, а не приравнена к ключевой – вклад «Щедрая ставка» Солид Банка один из таких вкладов!

Другим приятным преимуществом вклада является то, что по нему доступно пополнение первые 2 месяца, что позволит клиентам увеличить доход: если не получилось внести желаемую сумму при открытии вклада, у клиентов есть ещё целых 60 дней, чтобы внесением дополнительных взносов во вклад увеличить сумму вклада для начисления процентов.

Вклад доступен к открытию во всех офисах АО «Солид Банк».

Условия вклада «Щедрая ставка»:

Минимальная сумма вклада: 50 тыс. руб.,

Процентная ставка: 1 - 30 день - 18% годовых, 31 - 61 день - 16% годовых, 62 - 182 день - 15% годовых,

Срок вклада: 182 дня,

Начисление процентов: ежемесячно,

Выплата процентов: ежемесячно ив конце срока вклада,

Пополнение: в течение первых 60 дней,

Расходные операции, пролонгация: не предусмотрены

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