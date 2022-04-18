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«Ипотека 12-15% в Сибири – это абсурд»: Олег Дерипаска о принципах новой экономической политики

Предприниматель рассказал изданию «Эксперт» о вариантах перестройки российской экономики в сложившейся ситуации. Затронул Дерипаска и резкий рост процентов по ипотеке.

У небольшой части населения есть сбережения, по разным подсчетам, у состоятельной части порядка 100 триллионов рублей. Деньги также продолжают вкладываться из-за границы, считает бизнесмен. В недвижимости он видит основную статью инвестиций: «Первое, куда люди готовы вкладывать – это в разную недвижимость, начиная от квартир, и заканчивая коттеджными поселками», – говорит он.

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– Ну как может ипотека 12-15% в Красноярске, в Иркутске работать? Я не понимаю вообще, зачем? Это же абсурд. Она никак не влияет на инфляцию. Тем более это чисто кейнсианская модель – общественная занятость, инвестиции, которые создают эту занятость и возобновляют экономическую активность. Значит, нужно принять это решение: стоимость ипотеки на Дальнем Востоке – 2%, в Сибири – 3%, на Урале – 4%, на юге – 5%, – говорит Олег Дерипаска.

Оставить действующие проценты можно в крупных городах, считает он: «Они, наверное, переполнены деньгами, и вряд ли их нужно стимулировать».

Напомним, что по инициативе основателя En+ Group Олега Дерипаски, компания объявила о запуске целого ряда социальных программ в регионах. Это, например, жилищная программа, в рамках которой сотрудники могут получить ипотечный кредит на покупку жилья у банка-партнера, а работодатель оплатит 50% от ежемесячных платежей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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