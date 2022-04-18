82% сибиряков, жителей Забайкалья и Бурятии не планируют покупать иностранную валюту

58% сибиряков, забайкальцев и жителей республики Бурятия не имеют запасов наличной валюты. Две трети из тех, кто имеет, используют ее как подушку финансовой безопасности, а не как платежное средство. Лишь 6% готовы покупать валюту на «черном рынке». Таковы результаты опроса (есть у SIA.RU), проведенного банком «Открытие».

42% опрошенных жителей СФО, Забайкалья и Бурятии имеют запасы наличной валюты, у 58% её нет.

Среди валют, в которых они хранят запасы наличных, доминируют доллар США (71%) и евро (21%). Наличные юани есть у 8% опрошенных, британские фунты стерлингов - у 6%.

67% имеющих валюту сибиряков, забайкальцев и жителей Бурятии используют ее в качестве подушки безопасности. 21% - для оплаты в зарубежных поездках. Еще 21% назвали другие причины: «на всякий случай», «остались после поездки за границу», «просто лежат, как сувенир».

53% опрошенных не собираются покупать наличную валюту, потому что она им не нужна. 12% покупали раньше, но не планируют делать это сейчас. 14% не хотят покупать валюту из-за существующих валютных ограничений, 15% - из-за слишком высокого курса. Лишь 6% сообщили, что покупали валюту раньше и планируют делать это сейчас.

К покупке валюты на «черном рынке» большинство сибиряков, забайкальцев и жителей Бурятии относятся негативно. 39% намерены покупать валюту только в банках, опасаясь подделки. 51% не собираются покупать валюту вовсе. 6% согласны купить валюту на «черном рынке», если курс там будет лучше, 4% сказали, что им всё равно, где приобретать наличные доллары или евро.

62% респондентов относятся к действующим валютным ограничениям (запрет на вывоз из России суммы в эквиваленте более чем 10 тысяч долларов, ограничения на снятие валюты с валютных вкладов) нейтрально. По этому показателю жители Сибири, Забайкалья и Бурятии лидируют среди других регионов страны. Четверть опрошенных поддержали такие ограничения, считая их вынужденной мерой. 13% сибиряков, забайкальцев и жителей Бурятии полагают, что все валютные ограничения необходимо отменить.