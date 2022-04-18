Чемпионат России по хоккею с мячом среди женских команд пройдет в Ледовом дворце «Байкал» с 19 по 24 апреля

Вход на соревнование свободный. Некоторые матчи покажут в прямом эфире на YouTube-канале Ледового дворца, рассказали SIA.RU в администрации области.
Чемпионат России среди женских команд завершает официальный хоккейный сезон в стране.
В числе участников соревнований сборные команды Московской и Свердловской областей, а также команда «Енисей» из Красноярского края. Хозяев поля представляют три команды: «Сибскана», «Сибскана» – 2 и «Сибскана-Рекорд».
Календарь матчей
19 апреля (вторник)
- 10:30 сб. Свердловской обл. - «Сибскана-Рекорд»
- 15:00 сб. Московской обл. - «Сибскана-2»
- 18:00 «Сибскана» - «Енисей»
20 апреля (среда)
- 10:30 сб. Московской обл - «Сибскана-Рекорд»
- 15:00 «Сибскана-2» - «Енисей»
- 18:00 «Сибскана» - сб. Свердловской обл.
21 апреля (четверг)
- 10:30 «Енисей» - сб. Московской обл.
- 15:00 сб. Свердловской обл. - «Сибскана-2»
- 18:00 «Сибскана-Рекорд» - «Сибскана»
23 апреля (суббота)
- 09:00 «Сибскана-Рекорд» - «Енисей»
- 11:30 сб. Свердловской обл. - сб. Московской обл.
- 14:00 «Сибскана» - «Сибскана-2»
24 апреля (воскресенье)
- 09:00 сб. Свердловской обл. - «Енисей»
- 11:30 «Сибскана-2» - «Сибскана-Рекорд»
- 14:00 «Сибскана» - сб. Московской обл.
- 16.00 Награждение