Новости

Чемпионат России по хоккею с мячом среди женских команд пройдет в Ледовом дворце «Байкал» с 19 по 24 апреля

Вход на соревнование свободный. Некоторые матчи покажут в прямом эфире на YouTube-канале Ледового дворца, рассказали SIA.RU в администрации области.

Чемпионат России среди женских команд завершает официальный хоккейный сезон в стране.

В числе участников соревнований сборные команды Московской и Свердловской областей, а также команда «Енисей» из Красноярского края. Хозяев поля представляют три команды: «Сибскана», «Сибскана» – 2 и «Сибскана-Рекорд».

Календарь матчей

19 апреля (вторник)

  • 10:30 сб. Свердловской обл. - «Сибскана-Рекорд»
  • 15:00 сб. Московской обл. - «Сибскана-2»
  • 18:00 «Сибскана» - «Енисей»

20 апреля (среда)

  • 10:30 сб. Московской обл - «Сибскана-Рекорд»
  • 15:00 «Сибскана-2» - «Енисей»
  • 18:00 «Сибскана» - сб. Свердловской обл.

21 апреля (четверг)

  • 10:30 «Енисей» - сб. Московской обл.
  • 15:00 сб. Свердловской обл. - «Сибскана-2»
  • 18:00 «Сибскана-Рекорд» - «Сибскана»

23 апреля (суббота)

  • 09:00 «Сибскана-Рекорд» - «Енисей»
  • 11:30 сб. Свердловской обл. - сб. Московской обл.
  • 14:00 «Сибскана» - «Сибскана-2»

24 апреля (воскресенье)

  • 09:00 сб. Свердловской обл. - «Енисей»
  • 11:30 «Сибскана-2» - «Сибскана-Рекорд»
  • 14:00 «Сибскана» - сб. Московской обл.
  • 16.00 Награждение

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Деньги и власть: Депутаты и чиновники отчитались о доходах за 2021 год
Самые богатые депутаты заксобрания Иркутской области заработали за год по 170 млн рублей
Самый «бедный» депутат Госдумы РФ заработал за 2021 год чуть более 1 млн рублей
Самый богатый депутат Госдумы в России за 2021 год заработал 3,5 млрд рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании