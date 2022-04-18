Чемпионат России по хоккею с мячом среди женских команд пройдет в Ледовом дворце «Байкал» с 19 по 24 апреля

Вход на соревнование свободный. Некоторые матчи покажут в прямом эфире на YouTube-канале Ледового дворца, рассказали SIA.RU в администрации области.

Чемпионат России среди женских команд завершает официальный хоккейный сезон в стране.

В числе участников соревнований сборные команды Московской и Свердловской областей, а также команда «Енисей» из Красноярского края. Хозяев поля представляют три команды: «Сибскана», «Сибскана» – 2 и «Сибскана-Рекорд».

Календарь матчей

19 апреля (вторник)

10:30 сб. Свердловской обл. - «Сибскана-Рекорд»

15:00 сб. Московской обл. - «Сибскана-2»

18:00 «Сибскана» - «Енисей»

20 апреля (среда)

10:30 сб. Московской обл - «Сибскана-Рекорд»

15:00 «Сибскана-2» - «Енисей»

18:00 «Сибскана» - сб. Свердловской обл.

21 апреля (четверг)

10:30 «Енисей» - сб. Московской обл.

15:00 сб. Свердловской обл. - «Сибскана-2»

18:00 «Сибскана-Рекорд» - «Сибскана»

23 апреля (суббота)

09:00 «Сибскана-Рекорд» - «Енисей»

11:30 сб. Свердловской обл. - сб. Московской обл.

14:00 «Сибскана» - «Сибскана-2»

24 апреля (воскресенье)