В каких отраслях россиянам проще дается карьерное развитие

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, в каких сферах можно быстрее достичь руководящих должностей, по мнению жителей России. В опросе приняли участие более 3000 респондентов из всех регионов страны.

Треть опрошенных жителей России уверены, что для руководства достаточно 3-5 лет опыта работы. При этом почти каждый пятый респондент (19%) указал, что для управления командой должен быть более богатый опыт – от 5 до 7 лет. Почти столько же участников исследования (20%) рассказали, что, по их мнению, руководить могут и специалисты с опытом от 1 до 3 лет.

9% опрошенных жителей России убеждены, что руководить способны только опытные сотрудники, которые проработали в профессии 7-10 лет, а 11% опрошенных указали, что опыт должен быть более 10 лет.

Еще 8% респондентов уверены, что хороший менеджмент может организовать работник с опытом до 1 года.

«Изучить перспективные профессии и спланировать карьерный трек можно в разделе «Профессии» на сайте и в мобильном приложении Работа.ру. Там мы собрали актуальную информацию более чем о 300 специальностях, ключевых навыках для работы в них, зарплатах на разных уровнях развития и в разных городах России, а также образовательных курсах, которые помогут получать новые профессии и повышать квалификацию,» – добавил Евгений Бобков, директор по продуктам Работа.ру.

Легче всего, по мнению опрошенных жителей России, карьерное развитие проходит отрасли ресторанов и кафе – так ответили 36% опрошенных. Еще 32% респондентов указали, что руководящую должность можно быстро получить в ретейле. На третьем месте по простоте карьерного развития оказалась IT-сфера, которую указали 27% участников исследования.

Четверть опрошенных (25%) считают, что быстрее стать руководителем можно, работая в отрасли производства и промышленности. Чуть меньше (24%) респондентов указали тоже самое о сфере строительства. По 21% участников исследования отметили быстрый карьерный рост в маркетинге, рекламе и PR, а также в сфере банков, финансов и инвестиций.

19% респондентов уверены, что могут легко добиться повышения в транспорте и логистики. 15% опрошенных отметили сферу дизайна и творчества, 13% – туризм и гостиничное дело, а 11% – отрасль охраны.

Респонденты указывали и другие сферы для карьерного развития, однако они набрали менее 10% голосов.