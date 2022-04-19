«Драйвером ипотечного рынка будет только господдержка»

Спрос на рынке ипотечного кредитования будет смещаться в сторону программ с господдержкой и новостроек, заявила руководитель ипотечного отдела ВТБ Екатерина Миронова во время круглого стола «Кредиты и недвижимость: новая реальность», который организовал портал SIA.RU.

Екатерина Миронова, руководитель ипотечного отдела ВТБ

Фото: Андрей Фёдоров

– По результатам первого квартала мы увидели, что доля льготной ипотеки у нас увеличилась до 38% в общей выдаче в Иркутской области. То есть клиентов больше интересует первичное жильё из-за низкой ставки по программам господдержки, – подчеркнула Екатерина Миронова. – Мы прогнозируем, что по итогам второго квартала цифра 38 перерастёт в 80% выдач по модернизированной льготной ипотеке и «семейной ипотеке», поскольку условия госпрограмм по-прежнему доступны. На вторичном рынке ставки сегодня составляют от 16,9%.

В связи с этим, естественно, мы ожидаем охлаждение на вторичном рынке жилья. Но он в любом случае не встанет. У нас есть клиенты, которые располагают средствами для большого первоначального взноса, есть люди с высоким стабильным доходом, и есть люди с острой необходимостью приобрести жильё, чтобы изменить условия своего проживания.

Тем не менее, драйвером и модератором ипотечного рынка в текущих реалиях будет господдержка.