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«Драйвером ипотечного рынка будет только господдержка»

Спрос на рынке ипотечного кредитования будет смещаться в сторону программ с господдержкой и новостроек,  заявила руководитель ипотечного отдела ВТБ Екатерина Миронова во время круглого стола «Кредиты и недвижимость: новая реальность», который организовал портал SIA.RU. 

<p>Екатерина Миронова, руководитель ипотечного отдела ВТБ <br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>

Екатерина Миронова, руководитель ипотечного отдела ВТБ 
Фото: Андрей Фёдоров

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– По результатам первого квартала мы увидели, что доля льготной ипотеки у нас увеличилась до 38% в общей выдаче в Иркутской области. То есть клиентов больше интересует первичное жильё из-за низкой ставки по программам господдержки, – подчеркнула Екатерина Миронова. – Мы прогнозируем, что по итогам второго квартала цифра 38 перерастёт в 80% выдач  по модернизированной льготной ипотеке и «семейной ипотеке», поскольку условия  госпрограмм по-прежнему доступны. На вторичном рынке ставки сегодня составляют от 16,9%.

В связи с этим, естественно, мы ожидаем охлаждение на  вторичном рынке жилья. Но он в любом случае не встанет. У нас есть клиенты, которые располагают средствами для большого первоначального взноса, есть люди с высоким стабильным доходом, и есть люди с острой необходимостью приобрести жильё, чтобы изменить условия своего проживания.

Тем не менее, драйвером и модератором ипотечного рынка в текущих реалиях будет господдержка.


<p>Екатерина Миронова, руководитель ипотечного отдела ВТБ <br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Екатерина Миронова, руководитель ипотечного отдела ВТБ <br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Екатерина Миронова, руководитель ипотечного отдела ВТБ <br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Екатерина Миронова, руководитель ипотечного отдела ВТБ <br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Екатерина Миронова, руководитель ипотечного отдела ВТБ <br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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Материалы сюжета "Кредиты и недвижимость: новая реальность. Круглый стол, 7 апреля 2022":
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