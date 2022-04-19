Новости

«Чем больше подушка безопасности, тем меньше денег нужно брать у банка» – Татьяна Полевач о проектном финансировании

После февральских событий 2022 года и резкого роста ключевой ставки Центробанка, изменились не только проценты по ипотеке, но и по проектному финансированию застройщиков. Когда ставки взлетели до 22-26%, правительство решило субсидировать строителей, отметили участники круглого стола «Кредиты и недвижимость: новая реальность», который организовал портал SIA.RU. Сейчас ставка для них составляет 15%. Мнение по поводу, «переварят» ли её строители, и не повлечёт ли такая ситуация с кредитованием заморозку или даже остановку проектов, высказала новый управляющий Альфа-Банком в Иркутске Татьяна Полевач:

Читайте также:

«Драйвером ипотечного рынка будет только господдержка»
19 апреля 2022
Критических моментов на стройке нет – Екатерина Прядко, «Грандстрой»
18 апреля 2022

– Мне кажется, это зависит от накопленных денежных средств и мощности самой строительной компании. Я общаюсь со многими иркутскими застройщиками и знаю, что часть из них начинает входить в новые проекты за счёт собственных денежных средств, не ожидая финансирования от банков. И чем больше подушка безопасности, тем меньше денег им нужно брать у банка.

Конечно, 15% – это тоже достаточно много, но мы надеемся, что будет разработан механизм рефинансирования застройщиков под более низкую ставку. Иначе, если строительство вдруг затянется, удорожание объекта на 30% будет слишком большим.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кредиты и недвижимость: новая реальность. Круглый стол, 7 апреля 2022":
Все материалы сюжета (8)


Реклама на сайте

Деньги и власть: Депутаты и чиновники отчитались о доходах за 2021 год
Самые богатые депутаты заксобрания Иркутской области заработали за год по 170 млн рублей
Самый «бедный» депутат Госдумы РФ заработал за 2021 год чуть более 1 млн рублей
Самый богатый депутат Госдумы в России за 2021 год заработал 3,5 млрд рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании