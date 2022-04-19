«Чем больше подушка безопасности, тем меньше денег нужно брать у банка» – Татьяна Полевач о проектном финансировании

После февральских событий 2022 года и резкого роста ключевой ставки Центробанка, изменились не только проценты по ипотеке, но и по проектному финансированию застройщиков. Когда ставки взлетели до 22-26%, правительство решило субсидировать строителей, отметили участники круглого стола «Кредиты и недвижимость: новая реальность», который организовал портал SIA.RU. Сейчас ставка для них составляет 15%. Мнение по поводу, «переварят» ли её строители, и не повлечёт ли такая ситуация с кредитованием заморозку или даже остановку проектов, высказала новый управляющий Альфа-Банком в Иркутске Татьяна Полевач:

– Мне кажется, это зависит от накопленных денежных средств и мощности самой строительной компании. Я общаюсь со многими иркутскими застройщиками и знаю, что часть из них начинает входить в новые проекты за счёт собственных денежных средств, не ожидая финансирования от банков. И чем больше подушка безопасности, тем меньше денег им нужно брать у банка.

Конечно, 15% – это тоже достаточно много, но мы надеемся, что будет разработан механизм рефинансирования застройщиков под более низкую ставку. Иначе, если строительство вдруг затянется, удорожание объекта на 30% будет слишком большим.