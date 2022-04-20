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«Откат в цене на недвижимость вряд ли возможен»

Заморозки строек не будет, кризис вряд ли остановит строительный рынок, новые проекты будут запускаться. Такое мнение озвучил Николай Кузаков, руководитель компании «Горстрой», во время круглого стола «Кредиты и недвижимость: новая реальность», который организовал портал SIA.RU.

– Соглашусь, что на рынке первичной недвижимости из-за роста ставок по ипотеке стал снижаться инвестиционный спрос. К тому же сейчас никто не знает, куда будет двигаться рынок недвижимости, какими темпами будет возрастать цена на жильё. Но при этом, я не думаю, что какой-то откат в цене в принципе возможен. Приторможение роста – да, может быть, её фиксация. Но откат назад – вряд ли, даже если заморозят цены на стройматериалы. Тем более, что дом строится не только из них, инженерию никто не отменит. Да и производство многих стройматериалов зависит от импортных компонентов. Например, мы покупаем фасадный кирпич абсолютно отечественного производства. По сравнению с прошлым годом он подорожал практически в два раза всего лишь из-за какого-то пигмента, который производитель завозит из-за рубежа.

Но кризис не остановит строительный рынок, я не вижу риска остановки или заморозки каких-то строек. Мы планируем запускать все проекты, которые разрабатывали и разрабатываем сейчас. Единственное, мы также пошли по пути их дробления, и такая стратегия маленьких шагов – это очень правильно, потому что показывает рачительность застройщика, что он переживает за своего будущего клиента.

А что касается востребованности жилья разного класса, то спрос – с учётом специфики нашего региона – однозначно будет на все проекты – от эконом- до премиум- класса, который, как известно, практически не подвержен колебаниям на рынке, – резюмировал эксперт.

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Кстати, все участники круглого стола оказались единодушны в вопросе, как изменятся цены на новостройки. И строители, и банкиры не сомневаются, что стоимость квадратного метра будет расти. Единственное, темпы этого роста, считает руководитель компании «Грандстрой» Екатерина Прядко, замедлятся по сравнению с 2020-2021 годами. И дело не только в том, что дорожают стройматериалы, но и в дефиците новых проектов. По статистике, в 2018 году в Иркутске было выдано 27 разрешений на строительство, в 2019-м – 8, в 2021-м – 15. И если ситуация не изменится, наш рынок цен на квартиры никогда не уйдёт вниз, подчеркнула директор ипотечного центра «Альфа-Банка» Ирина Маджара. Кроме этого, по словам Натальи Зверевой,  заместителя генерального директора ГК «Восток Центр Иркутск», меняется в лучшую сторону качество самих проектов, которые сейчас реализуют строители. А изменения качества никогда не бывает без изменения цены.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Кредиты и недвижимость: новая реальность. Круглый стол, 7 апреля 2022
«Интересная история будет на рынке, когда закончится программа вкладов под высокие проценты»
«Откат в цене на недвижимость вряд ли возможен»
«Самый главный вопрос сейчас – это темпы продаж»
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