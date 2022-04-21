«Мы готовы адаптироваться под любые ситуации»

Что происходит сейчас на рынке загородного жилья, есть ли какие-то особенности, связанные с новыми условиями, и отразятся ли они на новых проектах, во время круглого стола «Кредиты и недвижимость: новая реальность» рассказала коммерческий директор компании «Хрустальный девелопмент» Кристина Яковенко:

– Мне нравится, что в Иркутске сейчас есть выбор и готового жилья, и в стадии строительства, и есть загородное жильё, которое защищено 214-м ФЗ. И спрос на наши объекты в последнее время вырос, потому что у нас – комплексная застройка и активно развивается инфраструктура: в Хрустальный Парк строится дорога по федеральной программе «Стимул», будут школа, детсады. Надо сказать, что таких объектов, особенно за городом, где сейчас активно развивается инфраструктура, на самом деле, очень мало, и это привлекает инвесторов. Кроме того загородная недвижимость выигрывает, потому что человек покупает не просто квартиру, он получает дополнительно земельный участок, большую террасу, большее количество спальных комнат и т.д.

Мы в этом году ввели в эксплуатацию один из кварталов и в сложный период, последовавший после 24 февраля, занимались активной передачей ключей собственникам. Второй проект, который мы сейчас реализуем, оказался в очень выгодной позиции, потому что 90% необходимых материалов закуплено, себестоимость зафиксирована, есть объекты для продажи.

Что касается новых объектов – мы находимся на финишной прямой подписания четырёх проектных финансирований со Сбербанком, который ещё корректирует условия. Кстати, мы рассчитывали на базовую ставку по проектному финансированию 14,5%, сейчас она 15%, так что наша финансовая модель практически не изменилась. Конечно, сейчас нам понадобятся собственные средства, но мы к этому готовы.

Если же говорить про индивидуальные дома, с которыми у большинства людей ассоциируется загород, то здесь не всё так «сладко». Сельская ипотека рассчитана только на 3 миллиона рублей, а построить за такие деньги индивидуальный дом невозможно. Поэтому сейчас развивать загород в этом направлении помогло бы возвращение в сельскую ипотеку возможности покупки загородных квартир. Всё-таки загородный рынок стал многоформатным, это не только индивидуальные дома, но и различные малоэтажные комплексы. Мы стараемся Минстрой РФ в этом убедить, и надеемся, что получится решить этот вопрос.