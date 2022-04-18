В Центробанке заявили о структурных изменениях российской экономики

Российская экономика еще имеет запасы, однако они конечны. Россия войдет в период структурной трансформации во II – начале III квартала, передает ТАСС цитату главы регулятора Эльвиры Набиуллиной.

«Период, когда экономика может жить на запасах, конечен. И уже во II – начале III квартала мы войдем в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса», – отметила она.

Российская экономика вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями в отношении страны, сообщила Набиуллина.

«Наша экономика вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями. Как я уже сказала, санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке, но сейчас они начнут все больше сказываться на экономике», – заключила глава ЦБ.

О необходимости новой экономической политики заявил бизнесмен Олег Дерипаска. В интервью журналу «Эксперт». он отметил, что жесточайшее санкционное давление плюс разворачивающаяся мировая рецессия грозят России жестким экономическим кризисом. По его мнению, угроза столь серьезна, что требует принципиального обновления всей экономической политики. Он уверен, что надо отказаться от госкапитализма, а базироваться на частной собственности. Цель – построить в течение 10 лет общество среднего достатка для всех.