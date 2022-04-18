Более 3 млрд рублей предусмотрено на поддержку малого и среднего бизнеса Иркутской области

Вопросы поддержки малого и среднего бизнеса в условиях санкционного давления рассмотрели на заседании штаба по стабилизации экономики региона, которое провел Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Сегодняшняя повестка сформирована с учетом ежедневного мониторинга проблемных вопросов, а также сигналов, поступающих от бизнес-сообщества. Мы знаем, что есть определенная тревога у руководителей строительных компаний, у представителей малого и среднего предпринимательства. Все эти вопросы мы рассматриваем в еженедельном режиме и стремимся найти пути решения поставленных задач, - сказал Губернатор.

Как сообщила заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова, для реализации инвестиционных программ минэк региона направил в АО «Корпорация «МСП» список видов деятельности, по которым субъекты малого и среднего предпринимательства Иркутской области реализуют проекты с объемом инвестиций более 500 млн рублей. В перечень вошли сельское хозяйство, обрабатывающие производства, строительство, транспортировка и хранение, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, сфера туризма.

Когда соответствующее решение «Корпорацией «МСП» будет принято, предприятия этих отраслей смогут обратиться в банки и получить кредиты на льготных условиях.

Марина Петрова отметила, что в части льготного кредитования Правительство Иркутской реализует прямые меры поддержки бизнеса. Их предоставляют Фонд развития промышленности и Фонд микрокредитования региона, Корпорация развития и другие институты развития бизнеса Приангарья. В частности, Центр гарантийной поддержки, входящий в структуру Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области - Центра «Мой бизнес» предоставляет поручительства до 70% от суммы кредитного обязательства. Гарантийный капитал в текущий период времени - около 1 миллиарда рублей.

Замминистра также напомнила, что в сентябре текущего года состоится конкурс по предоставлению субсидий молодым предпринимателям до 25 лет. На реализацию данной меры поддержки предусмотрено около 13 млн рублей из средств федерального и областного бюджетов.

В целом для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Иркутской области в части субсидирования и льготного кредитования предусмотрено финансирование из федерального и областного бюджетов в размере более 3 миллиардов рублей.

Также на заседании штаба выступил Генеральный консул Монголии в Иркутске Господин Жигмэд Энхжаргал. Он обратил внимание на необходимость расширения и углубления сотрудничества, создания совместных предприятий, налаживания поставок различной продукции из Монголии в Россию.

Президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексей Соболь сообщил, что на встрече с Генконсулом вопросы взаимодействия были предметно рассмотрены. Господин Жигмэд Энхжаргал приглашен к участию в Байкальском международном форуме партнеров, который ТПП ВС планирует провести в Иркутске в мае 2022 года.