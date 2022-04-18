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Семья бывшего вице-президента Газпромбанка Аваева найдена убитой

По информации ТАСС, бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев убил в квартире свою жену и ребенка, а после покончил с собой.

«По предварительной версии, Аваев убил жену и дочь и покончил собой», – сказал источник. Он добавил, что причиной мог стать бытовой конфликт.

Как сообщила ТАСС представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, тела обнаружила родственница, узнав от семейного водителя и няни, что те не смогли дозвониться и попасть в квартиру, поскольку дверь была закрыта изнутри. «Следствие рассматривает различные версии произошедшего. В настоящее время, согласно приоритетной версии, мужчина совершил убийство супруги и несовершеннолетней дочери, а после застрелился сам», – сказала она.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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