Мэрия предложит крупный участок земли для застройки в Правобережном округе Иркутска

В рамках реализации инфраструктурного проекта по строительству объекта инженерной инфраструктуры «Тепловой луч по улицам Баррикад, Радищева, Ядринцева», администрация Иркутска планирует возведение социальных объектов, а также жилищного строительства. В настоящее время рассматривается две площадки площадью 18 га в районе улицы Баррикад, а также вариант освоения территории предместья «Знаменское», сообщает пресс-служба мэрии.

При строительстве нового жилья будет применен механизм «Комплексное развитие территорий» (КРТ), сообщил заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Евгений Харитонов на заседании инженерно-строительной секции с участием членов Президиума Союза строителей Иркутской области и администрации города под председательством мэра Руслана Болотова.

Также в данном районе планируется возведение детского сада, школы, спортивного объекта.

– Совокупная площадь двух площадок составляет 18 гектаров. Сегодня здесь чуть более 40 тысяч м2 жилья, в том числе признанного аварийным. При реализации механизма КРТ появится возможность расселить жителей данных домов и возвести около 500 тысяч м2 нового жилого фонда. Окончательные предложения для застройщиков будут сформулированы до конца мая текущего года, – пояснил заммэра.

Кроме этого, в комитете по градостроительной политике Иркутска рассматривают и другие площадки для застройки по механизму КРТ. Их перечень будет озвучен после утверждения Концепции комплексного освоения территории предместья «Знаменское».

– Начиная с 2020 года строительная отрасль испытывает потрясения. Сначала это ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, которые привели в том числе к дефициту рабочей силы. Потом – резкий рост стоимости строительных материалов. Сегодня санкции и, как следствие, различные экономические, логистические и другие форсмажоры. Но кризис – это и окно возможностей. Строительная отрасль – базовая в развитии любого муниципалитета. Мы будем оказывать содействие в реализации различных программ, которые позволят снижать себестоимость возведения квадратного метра жилья, предоставлять организационную поддержку застройщикам, – отметил Руслан Болотов.

Напомним, что в областном центре с 2012 года реализуется механизм развития застроенных территорий (РЗТ). Программа расселения аварийного фонда жилья и строительства на освободившейся территории нового реализуется за счет застройщиков, без привлечения бюджетных средств и контролируется администрацией муниципалитета. В конце 2020 года на федеральном уровне принят закон о Комплексном развитии территории. Соответствующие нормативные акты приняты в регионе в 2021 году, в Иркутске – в 2022-м. Данный механизм предусматривает расширение перечня объектов, которые могут быть включены в договоры КРТ. Теперь на планируемых территориях появится возможность строить не только жилые дома, но и возводить социальные объекты.