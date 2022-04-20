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«Самый главный вопрос сейчас – это темпы продаж»

На преимуществах проектов готового жилья в нынешних условиях и общих рисках для строительной отрасли во время круглого стола «Кредиты и недвижимость: новая реальность», организованного порталом SIA.RU, заострил внимание финансовый директор компании «Восток Центр Иркутск» Михаил Ивлев:

<p>Михаил Ивлев, финансовый директор компании «Восток Центр Иркутск»<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>

Михаил Ивлев, финансовый директор компании «Восток Центр Иркутск»
Фото: Андрей Фёдоров

– Готовое жильё всегда продаётся лучше, особенно в кризисное время. Если начать продавать недвижимость сразу же, не сформировав себестоимость, не законтрактовав какие-то материалы и т.д., можно не угадать с ценой и реально не достроить объект. Даже в спокойные времена. А сейчас это ещё более сильный риск. Поэтому с 2014 года мы выбрали для себя стратегию именно готового жилья и стараемся от неё  не отступать.

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А для строительной отрасли самый главный вопрос сейчас – это темпы продаж, потому что ежедневная просрочка продажи любого объекта будет генерировать гораздо больший процент расходов, чем это было бы при более низкой ставке проектного финансирования. Кроме того, на первый план выходят объёмы продаж в определённый промежуток времени и цена продаж. Это очень важно, потому что сейчас никто адекватно ничего оценить не может, все прогнозы сейчас – гадание на кофейной гуще.

Мы понимаем, что с ростом ставки проектного финансирования, на 20-25% возрастает нагрузка на собственные средства застройщика, иначе модель не будет живой. Поэтому от цены на квартиры, по которой мы сейчас продаём наше готовое жильё, во многом зависит, насколько быстро и насколько качественно мы сможем зайти в следующий проект.


<p>Михаил Ивлев, финансовый директор компании «Восток Центр Иркутск»<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Михаил Ивлев, финансовый директор компании «Восток Центр Иркутск»<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Михаил Ивлев, финансовый директор компании «Восток Центр Иркутск»<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Михаил Ивлев, финансовый директор компании «Восток Центр Иркутск»<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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