Целью следующих санкций США станет военно-промышленный комплекс России

Санкции против российского военно-промышленного комплекса и его цепочек поставок являются следующей целью Соединенных Штатов, передает РБК заявление замминистра финансов США Уолли Адейемо.

«Несмотря на то что мы продолжаем применять строгие финансовые санкции против России и ее ключевых финансовых учреждений, следующим этапом нашей работы станет разбор российской военной машины по частям, включая ограничения на военно-промышленный комплекс и его цепочки поставок», — сказал он.

По его словам, российская военная операция на Украине длится дольше, чем изначально рассчитывала Москва, поэтому российским вооруженным силам необходимы поставки новых боеприпасов и вооружений. «Чтобы этого не произошло, мы продолжаем наши усилия по использованию санкций и экспортного контроля, чтобы лишить Россию критически важных ресурсов, в которых она нуждается, нацеленных на такие ключевые отрасли, как аэрокосмическая промышленность и электроника», — добавил Адейемо.