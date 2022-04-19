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Проблема не в гвоздях: Матвиенко назвала реакцию Минпромторга на свое заявление неправильной

«Вместо того чтобы проанализировать ситуацию, разобраться, как так получилось, что изделия, которые чуть сложнее, чем кусок проволоки, мы тоннами ввозим из других стран, ведомство радостно заявляет, что гвоздей в стране производится достаточно», – передает ТАСС слова спикера Совфеда.

«Радостная» реакция Минпромторга вызывает глубокое сожаление, это неправильный подход, заявила в понедельник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Получается, что все хорошо. Может, у кого-то и все хорошо. Но наши граждане способны сходить в ближайший строительный магазин и посмотреть в отделе крепежа страну происхождения товара», – добавила она.

Спикер Совфеда назвала такую реакцию министерства на проблему неправильным подходом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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