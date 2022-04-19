Почему «Слата» переходит на электронные чеки

Торговая сеть «Слата» начала активный переход на электронные чеки. На фоне санкций происходят перебои с поставками чековой бумаги, к тому же за март она существенно выросла в цене. В «Слате» подчеркивают, что будут постепенно избавляться от бумажных чеков, это позволит снизить не только издержки компании, но и нагрузку на экологию.

– На данный момент острой нехватки чековой ленты сеть пока не испытывает, поставщики продолжают ее отгружать, но ее цена резко выросла в 3 раза. Мы не исключаем возможных проблем и прорабатываем варианты альтернативных поставок, в том числе из Китая. Для экономии мы сократили объем печати дополнительной информации на чеках. И призываем покупателей, по возможности, переходить на электронный формат, – рассказал исполнительный директор ТС «Слата» Ярослав Шиллер.

Отказаться от печати бумажных чеков в сети супермаркетов «Слата» можно следующими способами:

Для держателей карты лояльности ФрешКарта - в личном кабинете на сайте фрешкарта.рф или в новом приложении «Моя Слата», где на стартовой странице или в профиле «личные данные» будет предложено перейти на электронный формат чеков. С помощью контакт-центра торговой сети «Слата», по тел.: 8(3952)48-08-01 или в чате на сайте фрешкарта.рф, slata.ru, сообщить оператору номер ФрешКарты и адрес электронной почты для отправки чеков. При предъявлении ФрешКарты на кассе данные будут автоматически считываться и электронный чек будет направлен на почту. Те покупатели, кто не имеет ФрешКарты и не пользуется приложением «Моя Слата» смогут сгенерировать QR-код, который содержит ваш e-mail. Например, это можно сделать через приложение «Мои Чеки Онлайн». Созданный QR-код нужно заранее предъявлять кассиру при покупке и чек автоматически будет уходить на электронный адрес.

Компания не отказывается от бумажных чеков полностью: если он необходим покупателю и держателю ФрешКарты, то кассир распечатает его копию.

«В ближайших планах у сети – предоставить на кассах самообслуживания опцию ввода адреса электронной почты прямо на экране кассы, для случаев, когда покупатель не имеет при себе карту лояльности или специально сгенерированный код. При безналичных расчетах будет печататься небольшой чек о проведенной банковской операции» - добавила руководитель отедела по связям общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова.

Осознанное потребление и философия Zero Waste (или «Ноль отходов») становятся с каждым годом не пустыми словами. Чековая лента на вид только как обычная бумага, но это специальная термолента с содержанием бисфенола A (BPA) и его аналога бисфенола S (BPS) в разных концентрациях, которые небезопасны для человека, при этом содержание целлюлозы для изготовления новой бумаги в таком сырье минимально, поэтому она не подходит под переработку макулатуры.