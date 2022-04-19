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В Госдуму внесен законопроект, разрешающий бесплатно выбирать места в самолете для детей

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Депутаты от «Единой России» Рима Баталова и Дмитрий Погорелый внесли в Госдуму законопроект, позволяющий при бронировании билетов бесплатно выбирать места на самолете для детей от 2 до 12 лет и людей с ограниченными возможностями, а также для сопровождающих их лиц. Изменения предлагается внести в подпункт в статьи 106 и 160.1 Воздушного кодекса РФ.

Как сказано в пояснительной записке, законопроект позволит исключить саму возможность возникновения ситуации, когда пассажиры с детьми или люди с ограничениями возможностями с сопровождением вынуждены лететь раздельно. Однако законопроект не затрагивает ситуации, когда покупка билета и регистрация осуществляется в аэропорту в день вылета.

Из предлагаемой нормы также не следует безусловная обязанность перевозчика усаживать ребенка в возрасте от 2 до 12 лет на соседнее место рядом с родителем или иным совершеннолетним лицом, вместе с которым и под надзором которого он совершает перелет.

Дарья Эрозбек


/ Сибирское Информационное Агентство /
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