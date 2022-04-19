«Ростех» утверждает, что у «ИрАэро» нет проблем с ремонтом двигателей SSJ

Государственная корпорация «Ростех» не согласна с утверждением иркутской авиакомпании «ИрАэро» о возможных последствиях проблем с ремонтом российско-французских двигателей SaM146. Госкорпорация считает, что в стране есть практически все необходимое для сервисного обслуживания самолетов. Ранее сегодня, 18 апреля, гендиректор «ИрАэро» Юрий Лапин заявил, что из-за невозможности обеспечить ремонт двигателей Sukhoi Superjet 100 из-за антироссийских санкций эксплуатация самолетов может остановиться.

«Информация о возможной остановке эксплуатации Superjet в РФ не соответствует действительности. В партнерстве с авиакомпаниями мы делаем все, чтобы авиакомпании могли бесперебойно эксплуатировать самолеты SSJ 100»,— заявил «Ростех» ТАСС. В госкорпорации также сказали, что в стране на текущий момент есть практически все для сервисного обслуживания самолетов этого типа, включая силовые установки. «Те проблемные моменты, которые возникли в связи с санкциями, решаются — у нас есть четкое понимание дальнейших действий»,— заявили в «Ростехе».

5 апреля гендиректор «ИрАэро» направил письмо губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву, в котором заявил, что из-за западных ограничений российско-французская PowerJet приостановила действие договоров с «ОДК-Сатурн»(«дочка» Объединенной двигателестроительной корпорации), поэтому «дочка» ОДК не принимает на ремонт двигатели SSJ 100. В результате «ИрАэро» не может даже поддерживать техническую годность двигателей SaM146. Всего в парке авиакомпании семь лайнеров, четырех двигателей уже не хватает.

Татьяна Акиншина