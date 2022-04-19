Нелегальный майнинг обанкротит малый бизнес? - Бычков, СО РАН

«Серый» майнинг может больно ударить по легальному малому бизнесу в этом году, считает директор Иркутского филиала Сибирского отделения РАН Игорь Бычков. Резкий рост объемов потребления электроэнергии населением в 2021 году по льготным тарифам приведет к тому, что тарифы для бизнеса в 2022 вырастут еще больше. На фоне прочих экономических проблем – дефицита товаров, логистических разрывов, роста безработицы – это может привести к веерным банкротствам предприятий малого и среднего бизнеса, заявляет академик в Газете.ру.

Если раньше эксперт указывал в первую очередь на проблемы, которые нелегальные крипто-фермы создают в виде пожаров, аварийных отключений, то сейчас обратил внимание на экономический аспект. Игорь Бычков отмечает, что в 2021 году только в Иркутской области суммарное потребление электроэнергии выросло на 6%, во многом благодаря тому, что «серые майнеры» нелегально подключали к бытовым электросетям оборудование для добычи криптовалют. Рост объемов потребления населением напрямую влияет на размер перекрестного субсидирования, суть которого заключается в том, что бизнес должен платить больше для того, чтобы люди платили меньше.

– Простая арифметика доказывает, что увеличение числа льготных потребителей будет означать повышение тарифа и новую нагрузку на бизнес. С учетом того, что майнинговая ферма может потреблять энергии больше, чем небольшой металлургический завод, эта нагрузка на малый и средний бизнес может оказаться непосильной. Сегодня ставки по кредитам фактически удвоились, привычные цепочки поставок разрушены, мы рискуем увидеть целую серию банкротств в сегменте МСБ, который традиционно считается главной опорой рыночной экономики, – говорит Игорь Бычков.

Одним из предложений по регулированию майнеров, которое обсуждалось на федеральном и региональном уровнях, было введение в регионе так называемых «дифференцированных тарифов». Когда для тех, кто потребляет электроэнергии больше, чем это необходимо для бытовых нужд, тарифы не должны быть льготными. Однако, методология для расчетов пока до сих пор не разработана, указывает академик.