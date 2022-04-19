Налоговые поступления от ЛПК Иркутской области в 2021 году увеличились в три раза

В 2020 году налоговая отдача от предприятий лесопромышленного комплекса составила 4,6 млрд рублей, а в 2021 году – 13,3 млрд рублей, рассказали SIA.RU в администрации области.

Министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин предложил искать новые рынки сбыта, прежде всего внутрироссийские. По мнению министра стоит модернизировать муниципальные котельные, перевести их на биотопливо, а также развивать деревянное домостроение, в том числе многоэтажное.

«На нас уже выходили компании из других регионов, в частности по изготовлению продукции для деревянного домостроения. То есть бизнес все равно ищет варианты. Что касается перевода котельных на биотопливо, поручаю МинЖКХ готовить варианты решения этого вопроса», – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Однако после рекордного 2021 года в ЛПК ожидают падения доходов. На фоне введения санкций против России экспортеры испытывают сложности. По словам участников, вывезти продукцию из России становится сложно, грузы встают на границе с Европой. Оперативно и в полном объеме перенаправить весь объем попавшей под запрет лесной продукции на китайский рынок российским экспортерам также вряд ли удастся. Чтобы поддержать экспорт, Минпромторг предлагает до конца года обнулить экспортные пошлины на пиломатериалы влажностью свыше 22% (за исключением пиломатериалов из дуба, бука и ясеня). При этом пошлины для грубо обработанных пиломатериалов толщиной более 10 см останутся на прежнем заградительном уровне, добавили там. Экспорт же леса-кругляка из РФ сейчас запрещен.