Россияне назвали свои любимые продукты

Специалисты исследовательского холдинга Ромир определили топ-5 ингредиентов на завтрак, обед и ужин.

Для приготовления завтрака чаще других продуктов россияне используют яйца (13,3%). На втором месте творог (11,4%), на третьем – молоко (9,8%). Также распространенным ингредиентами в утреннем приеме пищи являются овсяная каша (9,2%) и йогурт (7,4%).

На обед чаще всего люди едят мясо (11,6%), макароны (9,9%), рис (9,6%), картофель (8,5%) и лук (6,9%). Лук в большинстве случаев используется как вспомогательный элемент в приготовлении блюд.

На ужин предпочитают есть те же продукты, что и на обед, меняются лишь места в пятерке лидеров. Рис выбирают 10,5% россиян. Ненамного меньше (10,1%) едят на ужин картофель. На третьем месте по популярности вечером – мясо (8,7%), на четвертом – лук (8,9%), на пятом – макароны (8,7%).

«Опираясь исключительно на покупательскую корзину, мы не можем делать полноценные выводы о пищевых привычках человека. «М-Рацион» решает эту проблему и анализирует данные фактического потребления продуктов – когда, в каких количествах и в какой форме купленные продукты попадают в тарелку россиянина. Исходя из этого мы можем понять, в чем нуждается современный покупатель и какие пищевые потребности остаются незакрытыми», – отметила Людмила Фукова, старший директор по работе с клиентами М-Ромир.