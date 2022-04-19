Россия выдала в марте 81,6 млрд рублей госкредитов другим странам

Сумма близка к рекордному показателю за месяц в номинальном выражении. Получатели займов не раскрыты, сообщает РБК.

Минфин России в марте 2022 года предоставил двусторонние государственные кредиты (финансовые или экспортные) иностранным государствам или их юридическим лицам на сумму 81,6 млрд руб., следует из опубликованных данных Федерального казначейства, проанализированных РБК. Для сравнения: в январе—феврале таких кредитов было выдано на сумму 28,5 млрд руб., а в марте прошлого года — лишь на 26,2 млрд руб.

Исходя из среднего курса доллара к рублю за март, речь идет о сумме, эквивалентной примерно $790 млн. В рублевом выражении показатель выданных в марте кредитов сопоставим с рекордом декабря 2021 года (82,1 млрд руб.), следует из расчетов на основе данных казначейства.

Наиболее вероятными претендентами на получение мартовских госкредитов от России опрошенные РБК эксперты называют Иран или Белоруссию.