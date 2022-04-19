Сбер установил ставку 10% по «Накопительному счёту»

Сбер установил ставку 10% годовых по «Накопительным счетам», которые открываются с 18 апреля. Чтобы получить такую ставку, необходимо открыть новый «Накопительный счёт» и хранить на нём не менее 3000 рублей. Проценты по счету начисляются на минимальный остаток, хранящийся на счёте в течение месяца, не превышающий 1 млн руб. Счет открывается только в СберБанк Онлайн – клиентам не нужно посещать офис банка, рассказали SIA.RU в компании.

Если объём средств упадёт ниже 3000 рублей, ставка, как и раньше, будет составлять 0,01%. Если превысит миллион рублей – на сумму сверх миллиона ставка также составит 0,01%. Процентная ставка по ранее открытым счетам (до 17 апреля включительно) с минимальным остатком 3000 рублей и выше останется на прежнем уровне – 3%.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

«"Накопительный счёт" – очень востребованный продукт у наших клиентов, поскольку сочетает в себе преимущества сразу двух продуктов: вклада и счёта. От вклада он взял высокую ставку, а от счёта — гибкость в управлении личными финансами. Как только появляются свободные средства, их можно положить на счёт – это можно сделать за несколько секунд в СберБанк Онлайн, без посещения офиса банка. А если деньги понадобились — в любой момент снять. При этом сам счёт закрывать не нужно, а ставка останется высокой, если поддерживать минимальный остаток в 3000 рублей. Таким образом, с учётом ставки 10% годовых, это отличный способ получать доход от временно свободных средств — и при этом распоряжаться ими без ограничений».

Подробнее о новых условиях «Накопительного счёта» — на сайте Сбербанка.