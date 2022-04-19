АТБ предложил особые условия по РКО для компаний, которые продают социально значимые товары

С 18 апреля в Азиатско-Тихоокеанском банке начинают действовать новые тарифные условия для компаний, которые продают социально значимые товары или предоставляют такие услуги. Новые клиенты банка смогут заключить договор на расчетно-кассовое обслуживание (РКО) с комиссией от оборота по торговому терминалу всего в 1%.

Кроме того, при открытии счета новым клиентам доступно бесплатное подключение на 2 месяца к пакетам РКО и до 12 месяцев – при участии в акции «Вместе выгодно».

Для действующих клиентов АТБ снижение тарифа произойдет автоматически 18 апреля 2022 года без дополнительных обращений в банк.

«Учитывая текущие экономические условия, эта мера поддержки позволит бизнесу за счет снижения издержек перестроить свою логистику и процессы, в то же время позволяя потребителю услуг продолжать пользоваться привычным инструментом безналичной оплаты», - рассказал Ильнур Саляхов, директор по корпоративному бизнесу АТБ.

Ставку 1% могут получить торговые предприятия, которые занимаются розничной продажей продуктов питания и еды, потребительских товаров и товаров повседневного спроса, топлива, медицинских изделий и лекарственных препаратов. Также в список вошли компании, оказывающие услуги в сфере связи, жилищно-коммунального хозяйства, медицины, образования, культуры, туризма, перевозки пассажиров.

Период действия выгодной ставки 1% пока до 31 августа 2022 года. Подробнее о торговом эквайринге в АТБ – по ссылке.