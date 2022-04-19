Дальневосточный банк установил 0% комиссию за онлайн покупку/продажу валюты для бизнеса

Для удобства своих клиентов АО «Дальневосточный банк» ввел изменения в тарифах «Операции на внутреннем валютном рынке».

– С 18.04.2022г. комиссия за совершение операций покупки/продажи валюты по виду поручения «По курсу on-line» для юридических лиц составляет 0%! Это выгодно и удобно – не требуется депонирование: предприятие может купить или продать валюту на любую необходимую сумму, а все расчеты осуществляются в режиме реального времен, – говорится в сообщении банка.

Получить более подробную информацию о продуктах и услугах Банка можно по телефону Единого контактного центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).