Примсоцбанк снизил ставки по ипотеке сразу на 5,8%

Примсоцбанк снизил процентные ставки по всем своим ипотечным продуктам. Средний размер снижения составил 4 п.п. По программам на покупку готового жилья и новостроя ставка снижена на 5,8 п.п.

Теперь оформить кредит на покупку жилья на вторичном рынке и на новостройки можно под 16,6% годовых с первоначальным взносом от 10%. Также клиенты банка могут оформить ипотеку под ставку от 13,9%, подключив опцию «Назначь свою ставку» и оплатив единовременную комиссию.

- Столь существенное снижение ипотечных ставок позволит клиентам не откладывать решение жилищного вопроса с минимальными для бюджета затратами, – пояснил Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Напоминаем, Примсоцбанк предлагает своим клиентам классические ипотечные кредиты, льготные программы, а также новые ипотечные продукты, такие как «Своя земля», «ИЖС» и «Нежилое помещение». Минимальная сумма ипотечного кредита в Примсоцбанке составляет 300 000 рублей, максимальная – 50 млн. рублей. Срок – от 3 до 30 лет. В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал.

Узнать подробнее об условиях по ипотеке в Примсоцбанке можно на нашем официальном сайте, в офисах банка, а также по телефону 8(800)350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.