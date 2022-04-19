Росбанк сообщил о значительном росте спроса на расчеты в юанях

Росбанк исторически активно работает в сегменте транзакционного бизнеса в юанях (CNY), развивая с 2011 года прямые корреспондентские отношения с кредитными организациями из Китая. За более чем 10-летний период банк накопил значительную экспертизу и создал современную инфраструктуру для эффективных расчетов с китайскими контрагентами. В текущих условиях банк фиксирует существенный роста спроса на платежи в юанях: по итогам марта CNY стал самой востребованной иностранной валютой после долларов США и евро.

В этой связи Росбанк расширяет транзакционное предложение для обслуживания корпоративных клиентов. Участникам ВЭД и другим пользователям доступны следующие возможности для работы с CNY:

расчеты напрямую со счетов в рублях;

высокая скорость исполнения платежей с учетом прямых корреспондентских отношений с банками Китая;

отслеживание исполнения платежей в реальном времени с помощью SWIFT gpi;

прямые котировки рубль/юань;

выгодный курс конвертации;

возможность открытия счетов в CNY.

«Юань – одна из мировых резервных валют, позволяющая в текущих условиях хеджировать валютные риски и эффективно исполнять обязательства перед поставщиками. В последние месяцы мы видим очень высокий спрос со стороны клиентов-участников внешнеэкономической деятельности на расчеты в CNY. Росбанк обладает многолетним опытом работы с китайской валютой, что позволяет сегодня сформировать оптимальное предложение для транзакционного бизнеса. Нашим клиентам доступны расчеты в юанях напрямую с рублевых счетов, возможность конвертации валют по выгодному курсу. Благодаря прямым корреспондентским отношениям Росбанка с партнерами из Китая, мы существенно сократили время проведения платежей и предоставляем возможность их оперативного отслеживания с помощью сервиса SWIFT gpi», – прокомментировал руководитель дирекции корпоративного бизнеса Росбанка Алексей Иевлев.

Дополнительная информация о сервисах Росбанка для среднего и крупного бизнеса доступна по ссылке.