Академия ИНК проведет олимпиаду для учеников 7-11 классов

В рамках образовательного проекта «Академия ИНК» состоится междисциплинарная олимпиада «Эрудит». Участие смогут принять ученики 7-11 классов, рассказали SIA.RU в компании.

Олимпиаду для 10-11 классов проведут 21 апреля, для 7-9 классов – 28 апреля, начало в 10:00. Потребуется предварительная регистрация.

Мероприятие позволит школьникам проверить свои знания в разных областях науки в формате ЕГЭ. Задание будет состоять из 50 вопросов по 14 направлениям: математика, информатика, физика, химия, биология, астрономия, литература, русский язык, английский язык, живопись, обществознание, география, музыка. Участников, набравших наибольшее количество баллов, ждут призы.

Также школьников и студентов приглашают принять участие в квизе и презентации книги об Иркутской нефтяной компании 23 и 26 апреля. Подробная информация и предварительная запись на мероприятия – на сайте Академии.

«Академия ИНК» – бесплатный образовательный проект для 7-11 классов, созданный Иркутской нефтяной компанией и Иркутским государственным университетом. Помимо изучения профильных предметов школьников знакомят с ИНК и ее сотрудниками. Обучение проходит в смешанном формате и продлится до июня 2022 года.

Напомним, ИНК с 2018 года реализует программу «школа-вуз-компания». В Усть-Куте и Киренске открыты ИНК-Классы, где ученики 10 и 11 классов углубленно изучают предметы, необходимые для поступления на профильные специальности. С ИРНИТУ реализуется совместный проект по целевой корпоративной подготовке студентов с последующим трудоустройством. В программу приглашены не только вузы и ссузы региона, но и других городов России.