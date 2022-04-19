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Выдача потребкредитов в марте упала на 61,6% – НБКИ

В марте 2022 года было выдано 440 тыс. потребительских кредитов, это на 61,6% меньше, чем в феврале, когда было выдано 1,14 кредитов. При этом по сравнению с прошлым годом  количество предоставленных гражданам потребкредитов сократилось еще существеннее – на 68,9%.

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Самую серьезную динамику снижения выдачи потребкредитов продемонстрировали крупнейшие и наиболее экономически развитые регионы страны – Московская область (-69,3%), Москва (-68,9%), Санкт-Петербург (-67,1%), а также Ставропольский край (-64,8%) и Свердловская область (-64,8%).

В Иркутской области число выдач сократилось на 54,1% до 23 тыс. кредитов.

–Определяющим фактором падения выдачи потребительских кредитов в марте стал рост ставок в результате санкционного давления, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом по своим масштабам данный спад оказался сравним с «карантинной» весной 2020 года. В то же время, в ближайшие месяцы стоит ожидать поддержки кредитного рынка и заемщиков со стороны  регулятора и самих банков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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