Как выросли цены на популярные модели китайских марок автомобилей

Эксперты Авто.ру изучили базу объявлений классифайда и узнали, какие модели китайских производителей популярнее других и как на них выросли цены с начала года. Самый сильный рост из новых машин замечен на Jac S7 — средняя цена выросла на 80%, из подержанных — сильнее всего подорожали Geely Coolray и Haval F7x — плюс 37%.

Самыми популярными для пользователей Авто.ру в 2022 году среди новых китайских машин стали среднеразмерные кроссоверы. Лидер — Geely Tugella: на него приходится 10,3% всех просмотров телефонов дилеров. С начала года автомобиль подорожал на 46,3%. Второе и третье места заняли Haval Jolion (+55,1% в цене) и Chery Tiggo 7 Pro (+43,7%).

При этом больше всего на Авто.ру предложений о продаже Haval Jolion — доля объявлений в общем объеме новых китайских автомобилей составляет 15,3%. На втором месте — Chery Tiggo 8 Pro — 10,3%. Замыкает тройку лидеров Haval F7 — 9,1% объявлений.

На вторичном рынке россияне интересуются покупкой в основном возрастных и недорогих моделей. Лидер — кроссовер Chery Tiggo первого поколения. С начала года средняя цена этого автомобиля на Авто.ру выросла на 10%. Им интересуются вдвое чаще, чем, например, Lifan X60 (+9,1% в цене), и втрое чаще, чем внедорожниками Great Wall Hover H5 (+10,2%) или H3 (+9,4%).

Высокий спрос на Chery Amulet, который давно не выпускается, в продаже встречаются 10-20 летние машины по очень доступным ценам — в среднем 116 тысяч рублей (+7,4% в цене с начала года). Чуть менее востребованы Lifan Solano (+6,1%) и Geely Emgrand (8,4%).

Сейчас на вторичном рынке китайских автомобилей доминируют в основном предложения со старыми моделями — таких новых в России сейчас не найти. Тем не менее, в продаже стало появляться больше свежих моделей.

Среди них, например, Geely Atlas и Haval F7: доля объявлений — 3,7 и 3,4% соответственно. Пока что их перепродают втрое реже, чем, например, первую версию Chery Tiggo, или вдвое реже, чем, например, Lifan X60.

«До конца февраля объём предложений с новыми машинами китайских производителей увеличивался, и ко второй половине февраля он вырос на 20% относительно начала года. Но после дилеры «ушли» на пересмотр цен, сняв с продажи огромное количество объявлений. На конец марта машины всё-таки вернулись в продажу почти в полном объёме: в конце месяца предложений оказалось всего на 4% меньше, чем в январе. А вот объем предложений машин с пробегом уменьшился сильнее — минус 19% с начала года», — комментирует Алексей Муханов, руководитель группы исследований и клиентской аналитики в Авто.ру.

Напомним, что ранее глава дилерского центра Chery в Иркутске Александр Исайченко рассказал Газете Дело об экспансии китайских автомобильных брендов в Россию. «Сейчас, когда многие автомобильные бренды уходят из России, Chery не только остаётся, но и готов наращивать долю», – рассказал Александр. Уже этой весной в Иркутске компания откроет дилерский центр Exeed и представит две автомобильные премьеры: рестайлинговый Tiggo 4 Pro и полноприводный Tiggo 8 Pro Max.